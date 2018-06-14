Сборная Уругвая прилетела в Екатеринбург ‒ уже через 5 часов футболисты выйдут на поле (ФОТО)

Екатеринбург, Июнь 14 (Новый День, служба информации) ‒ Сборная Уругвая, которая завтра встретится в первом екатеринбургском матче ЧМ-2018 с национальной командой Египта, прилетела в Екатеринбург. Борт совершил посадку в Кольцово около 40 минут назад, еще спустя полчаса футболисты были в отеле Ramada, где их встречали болельщики, теснимые сотрудниками полиции.

Отметим, что уже сегодня уругвайцам предстоит провести тренировку на «Екатеринбург Арене» ‒ они протестируют поле в 19:00, за два часа до них на стадионе будут заниматься их противники ‒ египтяне.

Напомним, матч между сборными состоится завтра, 15 июня, в 17:00. Болельщиков просят приходить на стадион заблаговременно, чтобы не пропустить начало игры.

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