Первый матч ЧМ в Екатеринбурге посетит президент ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня приедет в Екатеринбург. Как сообщили источники «Нового Дня», он прилетит в Кольцово после полудня, а затем отправится на стадион. Глава Международной федерации футбола посетит матч Египет – Уругвай, который состоится на «Екатеринбург Арене» в 17:00.

Как уже сообщалось, это первый матч в Екатеринбурге и второй во всем ЧМ-2018. Обе страны – соперницы российской национальной команды по группе А. Вчера сборная РФ выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0 и пока находится на первом месте в группе.

Фото: sport.tsargrad.tv

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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