Соотношение ставок на победу в матче Уругвай – Египет достигло 8:1

Сегодня, 15 июня, перед матчем ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая букмекерские конторы Екатеринбурга отмечали наплыв новичков, иностранцы же риска избегали.

Как рассказали РИА «Новый День» букмекеры, иностранцев в офисах практически не было. Но прошла большая волна новичков – тех, кто занимается ставками впервые. Большинство клиентов делают ставки через интернет и приложения на телефонах. Ставку можно сделать на исход матча, счет игры, авторов голов. Нужно отметить, что в нескольких букмекерских компаниях объявлены повышенные ставки, призы среди клиентов и специальные пари на результаты игр. Самая распространенная ставка – 1000 рублей. Налог на выигрыш составляет 13%.

Большинство ставок – на победу команды Уругвая. В зависимости от букмекерской компании, ставки на победу этой команды колеблются от 1,48 до 1,52. Для сравнения, коэффициент на победу Египта – от 7 до 8,5 (коэффициент показывает, на сколько нужно умножить сумму в случае выигрыша). Также ставят на победу команды Марокко и Португалии в сегодняшних матчах Марокко – Иран и Португалия – Испания. Здесь среднее соотношение 2:1. Впрочем, у каждого игрока – своя стратегия ставок, спорт интересен неожиданными поворотами событий, на которых можно сорвать куш.

Как рассказал один из постоянных игроков Савелий С., поставивший на победу Египта, по его наблюдениям, в каждом спортивном событии (в данном случае – в футболе) существует игрок или команда, у которой есть шанс на чудо, т.е. на победу над объективно более сильным противником. По его мнению, в нынешнем FIFA – это именно Египет.

На победу российской сборной во вчерашнем матче Россия – Саудовская Аравия поставило около 75% игроков.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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