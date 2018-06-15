Уругвай обыграл Египет в матче ЧМ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся второй матч Чемпионата мира по футболу. На поле «Екатеринбург Арены» встретились команды Уругвая и Египта – главные соперники сборной России по группе А. Футболисты Селеста одержали победу с минимальным преимуществом. Единственный гол на 90-й минуте забил защитник «Атлетико» Хосе Хименес.

Стоит отметить, что египтяне играли без своей главной звезды – Мохамеда Салаха. Форвард, получивший травму в финале Лиги чемпионов, остался на скамейке запасных.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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