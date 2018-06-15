российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 июня 2018, 17:58 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Уругвай обыграл Египет в матче ЧМ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся второй матч Чемпионата мира по футболу. На поле «Екатеринбург Арены» встретились команды Уругвая и Египта – главные соперники сборной России по группе А. Футболисты Селеста одержали победу с минимальным преимуществом. Единственный гол на 90-й минуте забил защитник «Атлетико» Хосе Хименес.

Стоит отметить, что египтяне играли без своей главной звезды – Мохамеда Салаха. Форвард, получивший травму в финале Лиги чемпионов, остался на скамейке запасных.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

На матч продали 32 тысячи билетов, но пришли 27 тысяч зрителей – оргкомитет Россия-2018. / Матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге проходит при полупустых трибунах (ФОТО, ВИДЕО). / Для фанатов в Екатеринбурге устроят футбольную ночь музеев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

На матч продали 32 тысячи билетов, но пришли 27 тысяч зрителей – оргкомитет Россия-2018

Матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге проходит при полупустых трибунах (ФОТО, ВИДЕО)

Для фанатов в Екатеринбурге устроят футбольную ночь музеев

Соотношение ставок на победу в матче Уругвай – Египет достигло 8:1

Салах не вошел в основной состав сборной на игре с Уругваем

Футбольные болельщики добрались до «Екатеринбург Арены» (ФОТО)

В честь победы России: высочайший небоскреб в мире окрасили в триколор

Первый матч ЧМ в Екатеринбурге посетит президент ФИФА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров