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Понедельник, 18 июня 2018, 13:00 мск

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Почти полтора миллиона россиян выступили против повышения пенсионного возраста

Электронные петиции против повышения пенсионного возраста в России собрали сотни тысяч голосов в рекордно короткие сроки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на популярной площадке Change.org инициатива объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» набрала 1,4 миллиона голосов. Авторы настаивают, что проблему дефицита Пенсионного фонда нужно решать за счет борьбы с теневыми заработками, и призывают власти начать широкое обсуждение этих экономических мер с участием профсоюзов и общественных организаций.

На государственном портале «Российская общественная инициатива» аналогичная петиция в сумме собрала 102 тысячи голосов. Этого количества достаточно, чтобы инициатива была рассмотрена федеральными властями.

«Для пополнения казны правительство не должно принимать решения ущемляющие права граждан на заслуженный отдых. Для решения государственных задач будет гораздо эффективнее провести тщательный аудит Пенсионного фонда», – отмечает автор предложения.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформу планируется начать с 2019 года. Соответствующий законопроект внесен на обсуждение Госдумы РФ.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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