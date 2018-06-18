Искусственный интеллект предсказал итоги Кубка FIFA 2018. Испания – чемпион, Россия – максимум выйдет из группы

Издание Motherboard опубликовало прогноз результатов ЧМ-2018, сделанный искусственным интеллектом: победителем чемпионата станет Испания, а Россия выйдет из группы с вероятностью 50%. Метод моделирования ситуации с помощью ИИ разрабатывался группой исследователей из немецких технических университетов Дортмунда и Мюнхена и бельгийского Университета Гента. В алгоритм ИИ были внесены такие данные, как рейтинг FIFA, население страны, ВВП, данные букмекеров, история игр сборных на чемпионатах, данные по игрокам и футбольным клубам. Учитывая все эти факторы, ИИ смоделировал футбольный турнир 100 тысяч раз, выбрав наиболее вероятный ход развития событий. Результаты – в таблице.

Согласно оценке ИИ, сборная Испании станет чемпионом мира с вероятностью в 17,8%. У сборной Германии шанс – 17,1%. На третьем месте оказалась сборная Бразилии с 12,3%. Российским футболистам ИИ предсказал 50-процентную вероятность выйти из группы, однако дальнейший прогноз развития событий для нашей страны неутешителен. Шансы сборной России стать чемпионом мира – 0,1%.

Тем не менее есть факторы, которые ИИ физически не мог учесть – например, смена тренера сборной Испании за два дня до начала соревнований: президент Федерации футбола Испании объявил о смене главного тренера сборной 13 июня. Вместо Хулена Лопетеги новым тренером был назначен легендарный защитник Фернандо Йерро. Само собой, с учетом этого факта результаты предсказания исходов матчей также поменяются. По мнению самих исследователей, все события, которые могут коренным образом повлиять на результаты FIFA, невозможно предсказать. Впрочем, исследователей также интересовали шансы сборной Германии увезти чемпионский титул. В этом сценарии Германия должна была победить Испанию в полуфинале.

Попытки предсказания тех или иных событий предпринимаются не впервые. Так, в 2010 году 12 из 14 результатов правильно назвал «психический» осьминог Пол.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 18.06.18

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