В день матча Россия – Египет общественный транспорт от ЦПКиО будет ходить до трех часов ночи

Екатеринбург, Июнь 18 (Новый День, служба информации) ‒ В Екатеринбурге болельщики, которые захотят попасть в фан-зону в ЦПКиО, чтобы увидеть матч между сборными России и Египта, могут не переживать за позднее возвращение домой.

Шаттлы от парка до парковки у «Екатеринбург-Экспо» и станции метро «Ботаническая» будут ходить до 3 часов ночи. Об этом сообщается на сайте города-организатора. Также до 1 часа ночи болельщиков будут ждать трамваи № 3, 6, 9, 20, 21, 10, 33, 21 на остановке «ЦПКиО», троллейбусы № 1, 5, 6, 9, 11, 14, 15 на остановке «Большакова» (на улице Белинского), и так далее.

Напомним, сама игра начнется только в 23:00 по местному времени. До этого посетителей фан-зоны будет развлекать Уральский русский народный хор.

Екатеринбург. Другие новости 18.06.18

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