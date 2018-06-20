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Среда, 20 июня 2018, 14:31 мск

Новости Екатеринбург

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«Не получилось по ступеням, спал в кресле рядом с аэропортом», – инвалид-колясочник из Японии тестит российские города (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбург прилетел известный футбольный фанат, инвалид-колясочник из Японии Киджимо Хидето. В аэропорту его встречала тренер сборной инвалидов-колясочников Екатеринбурга по ориентированию Ольга Корчагина.

Болельщик-колясочник из Японии прилетел в Екатеринбург

Как рассказала Ольга, с Киджимо Хидето они познакомились на чемпионате мира по ориентированию в Японии в 2005 году. Киджи – инвалид-колясочник из Осаки. После спортивной травмы ему пришлось сменить любимый футбол на спортивное ориентирование, плавание и лыжи. Зная проблемы людей с ограниченными возможностями, Киджи организовал турфирму, которая помогает людям с ограниченными возможностями путешествовать. Киджи много ездит и рассказывает о странах, где побывал, на своем сайте и на страницах в соцсетях.

Хидето прилетел в Россию уже в четвертый раз. Сначала – Новосибирск, оттуда поехал на матч в Сочи, вчера посетил Санкт-Петербург и сегодня утром прибыл в Екатеринбург. Завтра он посетит матч Франция – Перу, а 24 июня игру Япония – Сенегал.

Киджи рассказал, что самой большой проблемой для него стало передвижение в Новосибирске. Оказалось, что от аэропорта к транспорту ведет дорога из множества ступеней. «Я был настолько уставший от перелета, что преодолеть эти ступени просто не было сил. А главное, не было понимания, кончатся ли препятствия на этом», – шутит Киджи. «Махнул рукой и просто спал в кресле рядом с аэропортом». В Санкт-Петербурге сложности возникли из-за того, что не было лифтов в метро.

Про аэропорт Кольцово Киджи сказал, что все очень продумано и удобно для колясочников: «Мы летели в самолете вместе с женщиной-колясочницей, болельщицей из Перу. Вместе выходили из самолета и как раз обсуждали, что у вас в Кольцово все очень удобно и продумано». Осматривать и тестировать Екатеринбург Киджи собирается вечером, вместе с друзьями-колясочниками.

Киджи признался, что футбол – его страсть, он заядлый болельщик и за японскую сборную, конечно, болеет, но его любимая команда на FIFA 2018 – Франция.

Екатеринбург, Таисия Исупова

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