В Екатеринбурге решили не перекрывать полностью дороги у ЦПКиО на время матчей

В администрации Екатеринбурга решили изменить схему перекрытий у фан-зоны в ЦПКиО на время матча между Францией и Перу. Закрывать дороги обещают только перед началом и после окончания игры, то есть, когда у парка будет максимум пешеходов.

«Власти Екатеринбурга решили снизить вероятность неудобств для автомобилистов и не перекрывать ближайшие к ЦПКиО улицы на постоянной основе. Так, на улицах Ткачей и Восточной ограничения движения транспорта будут носить временный характер. Вводиться они будут оперативно, на короткое время и только при увеличении числа посетителей фан-зоны – в период ее открытия и закрытия. Это позволит болельщикам безопасно прийти на праздник и покинуть парк после завершения трансляций, а автолюбителям комфортно передвигаться в периметре фестиваля», – сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в мэрии анонсировали перекрытия по улицам Восточной (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинной до ЦПКиО).

Выбраться из парка после матча можно будет на шаттлах, их маршруты можно уточнить на сайте города-организатора. До начала матча шаттлы будут забирать болельщиков от аэропорта Кольцово, перехватывающих парковок у «Екатеринбург-Экспо» и у метро «Ботаническая». Проезд на шаттлах бесплатный.

У «Екатеринбург Арены» правила проезда остаются по-прежнему строгими из-за особых требований безопасности. В дни проведения матчей в Екатеринбурге вводятся ограничения движения автотранспорта в периметре улиц Московской – Токарей – Верх-Исетский бульвар – Гурзуфской.

Екатеринбург, служба информации

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