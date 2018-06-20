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Среда, 20 июня 2018, 18:16 мск

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Французский петух и перуанские танцы: болельщики разминаются перед матчем ЧМ в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Уральскую столицу захлестнула новая волна футбольного карнавала. Завтра вечером на стадионе «Екатеринбург Арена» встретятся сборные Перу и Франции, а сегодня их болельщики распевают песни, репетируют кричалки и знакомятся с екатеринбуржцами.

Французские болельщики встречают команду в Екатеринбурге

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команда Франции прилетела сегодня днем и сразу из аэропорта отправилась в отель «Хилтон». Там автобус сборной уже поджидала толпа французских фанатов. Они вывесили приветственный баннер и попросили полицейских, охранявших гостиницу, сфотографироваться с ними. Стражи порядка с радостью выполнили эту просьбу.

Французские болельщики дежурят у отеля

Среди кричащей и прыгающей толпы внезапно оказался живой петух – эта птица является символом Франции. Болельщики считают, что живой талисман принесет удачу их сборной.

Французские фанаты принесли живой символ

Перуанцы прилетели в Екатеринбург на несколько дней раньше и уже вполне освоились в городе. Сегодня они устроили танцы в баре на улице Вайнера. Южноамериканцы угощают местных девушек пивом и признаются в любви ко всем сразу – к своим футболистам, соперникам из Франции и уральцам.

Перуанские танцы

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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