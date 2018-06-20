Тренер Франции высказался о «странных» трибунах «Екатеринбург Арены»

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал необычную структуру «Екатеринбург Арены», на которой его подопечные завтра сыграют с командой Перу. Французские журналисты обратили внимание на выдвижные трибуны и спросили Дешама, доводилось ли ему проводить игры на таком стадионе.

«Это достаточно оригинальное решение и необычный стадион. Но я думаю, это было связано с правилами ФИФА о минимальной емкости стадиона. Я так понимаю, эти строения (выдвижные трибуны, – прим. ред.) временные, и потом их уберут», – сказал главный тренер французов.

Напомним, Центральный стадион до реконструкции был рассчитан на 27 тысяч зрителей. Для проведения игр Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге ФИФА потребовала увеличить число посадочных мест спортивной арены до 45 тысяч мест, позднее организация согласовала 35 тысяч мест.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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