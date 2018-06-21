В дни чемпионата екатеринбургский коллекционер показал экспозицию из 300 «футбольных» значков (ФОТО)

В Екатеринбурге к чемпионату мира открылась выставка футбольных значков Советского Союза. Местный коллекционер собрал 300 экспонатов – от значков, выпущенных в честь грандиозных спортивных соревнований до тех, что посвящены небольшим клубам.

Экспозиция открыта в Центре документации общественных организаций Свердловской области. Коллекцию значков собрал Леонид Тарасов, фалеристикой он занимается уже около 60 лет, сейчас пенсионеру за 80. В его коллекции значки, посвященные участию СССР в самых крупных международных соревнованиях, в том числе в олимпийских играх, значки, прославляющие победу советских футболистов в европейских кубках, наиболее яркие победы советских футболистов в чемпионатах страны и кубках страны, значки футбольных клубов.

«Очень важно, что здесь представлены значки команд всего Советского Союза, в том числе киевского «Динамо», львовских «Карпат», днепропетровского «Днепра», алма-атинского «Кайрата» и так далее. И представлены не только топ-клубы, но и очень скромные, провинциальные клубы на уровне «Торпедо», «Миасс», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» замдиректора по научно-методической работе ЦДООСО Владимир Каплюков.

Посмотреть экспозицию уже успели перуанские болельщики, практически случайно. «Вчера сюда забрели перуанцы. Им, видимо, кто-то сказал, что это бывший партийный архив. И они пришли сюда купить у нас какую-то символику коммунистической партии Советского Союза», – пояснил сотрудник музея. Правда, ничего купить перуанцы не смогли – в Госархиве символику не продают.

Сейчас в архивы собирают всю раздатку для болельщиков, буклеты, фото болельщиков, сборных, памятные монеты – это, конечно, станет историей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

Власти Екатеринбурга пообещали не демонтировать памятник Ленину на площади 1905 года (ДОКУМЕНТ). / В Екатеринбурге врачи выходили 370-граммовую девочку. / Кресло Карапетяна в заксобрании еще долго останется пустым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»