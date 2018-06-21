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Четверг, 21 июня 2018, 12:43 мск

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Ганину Яму во время ЧМ посетили более тысячи иностранных болельщиков (ФОТО)

Монастырский комплекс в урочище Ганина Яма во время ЧМ бьет рекорды по посещаемости иностранными туристами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в преддверии матча между командами Франции и Перу в обители побывали болельщики обеих команд. Экскурсию для южноамериканцев проводил аргентинец Хабу, который уже 15 лет живет в Екатеринбурге. Одна из болельщиц перуанской команды оказалась настолько хорошо знакомой с российской историей, что давала подсказки гиду, как лучше перевести слова русской церковной лексики на испанский язык. Остальные туристы просто задавали много уточняющих вопросов.

Между собой фанаты команд-соперников так и не встретились, хотя приехали в монастырь примерно в одно и то же время, отметили в обители.

В епархии пояснили, что с середины июня в Ганиной Яме побывали гости из Австралии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Голландии, Польши, Китая, Швейцарии и Уругвая. Только за прошедшие выходные монастырь, построенный на месте обнаружения останков расстрелянной царской семьи Николая II, посетили около тысячи иностранцев. Как рассказывают в обители, приезжают как организованные, так и самостоятельные туристы.

Кстати, Храм-на-Крови также пользуется популярностью у болельщиков ЧМ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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