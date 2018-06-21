Перуанские болельщики штурмуют тикет-офис в «Пассаже», но билетов все равно нет (ФОТО)

Екатеринбург, Июнь 21 (Новый День, служба информации) ‒ В Екатеринбурге билетный центр Чемпионата мира по футболу 2018 осадили поклонники сборной Перу, которая сегодня сыграет против национальной команды Франции.

Как передает корреспондент «Нового Дня», фанаты развесили свои флаги на балконах торгового центра «Пассаж» и выстроились в очереди у тикет-офиса, хотя билетов на матч в продаже нет (в оффлайне их продаже не было, можно было купить только в интернете).

Как напоминает «Новый День», предыдущий матч на «Екатеринбург-Арене» стал предметом обсуждения как раз из-за того, что, по данным оргкомитета «Россия-2018», почти все билеты ‒ чуть больше 32 тысяч ‒ были проданы, однако многие сектора центральных трибун были полупустыми. На матч пришли только 27 тысяч человек, и куда делись еще 5 тысяч счастливых обладателей билетов на поединок между сборными Египта и Уругвая, до сих пор неясно. ФИФА, которая и занимается реализацией билетов, обещала провести собственное расследование, но пришла к странному выводу, что люди просто не пришли. По информации «Нового Дня», конфуз с пустыми трибунами на матче между Францией и Перу повториться не должен. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, утверждают, что в народ ушло порядка 33 тысяч билетов, часть из них ‒ в качестве пригласительных для уральских випов. Однако если ситуация повторится, это будет огорчительно вдвойне ‒ особенно для перуанских болельщиков.

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