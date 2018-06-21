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Четверг, 21 июня 2018, 16:49 мск

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На матч Франция – Перу прилетел глава Газпрома Алексей Миллер

В Екатеринбург прилетел глава Газпрома Алексей Миллер. Об этом «Новому Дню» сообщили источники в компании. Председатель правления Газпрома посетит «Екатеринбург Арену», где посмотрит матч между сборными Франции и Перу.

До этого он успел слетать на вертолете в Полевской. Там, по данным агентства, у него прошла встреча с председателем совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

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