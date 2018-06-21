Франция одолела сборную Перу в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился 21-й матч чемпионата мира по футболу. Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 обыграла команду Перу. Гол забил нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе – самый молодой игрок в составе «трехцветных».

По итогам второго тура группового этапа Франция попадает в плей-офф ЧМ. Перуанцы после двух поражений лишились шанса на выход из группы.

Добавим, что на матче присутствовало 32 789 зрителей. Официальная вместимость «Екатеринбург Арены» – 33 тысячи мест.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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