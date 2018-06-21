российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июня 2018, 21:15 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Франция одолела сборную Перу в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился 21-й матч чемпионата мира по футболу. Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 обыграла команду Перу. Гол забил нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе – самый молодой игрок в составе «трехцветных».

По итогам второго тура группового этапа Франция попадает в плей-офф ЧМ. Перуанцы после двух поражений лишились шанса на выход из группы.

Добавим, что на матче присутствовало 32 789 зрителей. Официальная вместимость «Екатеринбург Арены» – 33 тысячи мест.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

Перуанские болельщики устроили многотысячное шествие к стадиону в Екатеринбурге (ВИДЕО). / Тюменский бюджет заплатит по долгам «Корпорации развития» перед олигархом Забарским. / Повар сборной Перу накормил посетителей нового ресторана в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Перуанские болельщики устроили многотысячное шествие к стадиону в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На матч Франция – Перу прилетел глава Газпрома Алексей Миллер

Перуанские болельщики штурмуют тикет-офис в «Пассаже», но билетов все равно нет (ФОТО)

Силь ву пле, дорогие гости: поезда с французами и перуанцами встречали на вокзале с плюшками и оркестром (ВИДЕО, ФОТО)

Ганину Яму во время ЧМ посетили более тысячи иностранных болельщиков (ФОТО)

Месси получит кубок мира из гжели

В дни чемпионата екатеринбургский коллекционер показал экспозицию из 300 «футбольных» значков (ФОТО)

В городе-герое Волгограде британские фанаты «кидали зиги» и пели фашистские песни

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров