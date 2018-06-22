Прошло 20 лет с легендарного матча Аргентина – Ямайка, вдохновившего уральских рокеров

Екатеринбург, Июнь 22 (Новый День, служба информации) ‒ Вчера, 21 июня, исполнилось 20 лет с момента матча французского Чемпионата мира по футболу – 1998 ‒ между сборными Аргентины и Ямайки. Он стал легендарным благодаря песне уральской рок-группы «Чайф» с альбома «Шекогали» ‒ «Аргентина – Ямайка 5:0».

Лидер группы Владимир Шахрин тогда находился в Париже и застал там грустных ямайских барабанщиков и веселящихся аргентинцев. Это и послужило вдохновением для песни, строчки которой, наверно, знает каждый житель России, даже если он не увлекается футболом.

По иронии судьбы, на вчерашнем матче российского ЧМ-2018 между Аргентиной и Хорватией уже «бело-голубые» оказались в роли тех, кому пришлось прощать всему миру смех и веселье. Балканцы забили им три безответных мяча.

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