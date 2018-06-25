«Мы удивим вас больше, чем перуанцы», – в Екатеринбург прибыла сборная Мексики и ее болельщики (ФОТО)

Сборная Мексики прибыла в Екатеринбург. Послезавтра состоится очередной матч группового этапа, где на «Екатеринбург-арене» встретятся футболисты Мексики и Швеции. Возле отеля Хилтон, где остановились мексиканские футболисты, их уже ждали журналисты, блогеры и болельщики.

В сомбреро и с национальными флагами встречали команду те, кто уже успел добраться в Екатеринбург.

Мексиканцы болеют за футбол целыми семьями – несколько мужчин с детьми на руках буквально висели на воротах, каждого футболиста дети приветствовали восторженными криками. Один из сопровождающих рассказал, что нет еще основного состава фангруппы – они прибудут завтра.

Перед матчем болельщики из Мексики планируют прошествовать по улице Ленина к Центральному стадиону. «Мы удивим вас больше, чем перуанцы», – пообещали мексиканские футбольные фанаты.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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