Или смог, или гроза: синоптики рассказали о погоде в день матча Мексика – Швеция

Екатеринбург, Июнь 26 (Новый День, служба информации) ‒ В Екатеринбурге накануне было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Оно будет действовать минимум три дня, рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, город накроет смог, в том числе ‒ в день матча между сборными Мексики и Швеции. Он, напомним, начнется завтра, 27 июня, в 19:00 на «Екатеринбург Арене». При этом сейчас дымки над городом нет, несмотря на теплую и сухую погоду. Дует ветер, который рассеивает смог.

Добавим, ранее синоптики Росгидрометцентра России прогнозировали, что в среду возможна гроза.

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

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