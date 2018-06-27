Харассмент по-уральски: в Екатеринбурге болельщик кинулся с поцелуями к иностранной журналистке

В Екатеринбурге перед матчем Чемпионата мира по футболу – 2018 на территории арены неадекватный болельщик попытался повторить выходку своего «коллеги» из Москвы, который накинулся с поцелуями на журналистку, записывающую стендап. Неприятный случай произошел с репортером TV Globo и SportTV Джули Гимарайнс. Девушка работает на телеканале в Рио-де-Жанейро в Бразилии, а в Екатеринбург она приехала, чтобы освещать все четыре матча ЧМ-2018, которые проходят в уральской столице. Видео, на котором к Джули подбегает болельщик и пытается ее поцеловать, опубликовал твиттер телеканала, на котором она трудится, с пометкой о «сексуальном преследовании женщин в России».

В ролике также показано, как девушка отчитывает болельщика, от которого, к счастью, успела увернуться. «Никогда не делай так больше. Ясно? Уважай женщин», ‒ говорит она ему. Позднее в твиттере Джули написала, что в Бразилии с ней такого никогда не случалось, а в Екатеринбурге произошло дважды.

«Это ужасно, чувствую себя беспомощной и уязвимой», ‒ сказала она представителям своего телеканала.

Напомним, похожий инцидент произошел на прошлой неделе в Москве. Тогда во время записи стендапа к журналистке Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран подбежал болельщик, поцеловал ее в щеку и приобнял. В издании заявили, что девушка подверглась сексуальному домогательству, и через некоторое время обидчик телевизионщицы нашелся и даже пришел в московский офис Deutsche Welle, чтобы по видеосвязи поговорить с Жюльет и извиниться перед ней. История получила широкую огласку в российских и зарубежных СМИ.

Екатеринбург, служба информации

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