Врачи, бизнесмены, безработные и иногородние: по партийным спискам в ЕГД выдвинулись почти 400 человек

На выборы депутатов городской думы Екатеринбурга по партийным спискам (18 мандатов) выдвинулись 390 кандидатов, представляющие восемь политических партий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждая партия старалась сформировать свой список из расчета «общемуниципальная тройка кандидатов + 18 территориальных групп по три человека». Но получилось не у всех. Требуемых в идеале 57 человек набрали только четыре партии: «Яблоко», «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за справедливость». Списки партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Гражданской платформы» оказались немного короче. «Новый День» представляет краткий обзор кандидатов в гордуму по единому избирательному округу.

«Единая Россия» – 56 кандидатов

В общемуниципальной тройке партии власти – люди, прежде никогда депутатами не бывшие. Несмотря на все слухи, тройка осталась такой же, какой была озвучена месяц назад. В нее вошли советник ректора УрГЭУ, герой России Сергей Воронин, сопредседатель областного штаба ОНФ Анастасия Немец и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Причем Воронин и Немец одновременно вошли в губернаторский список членов «Общественной палаты», и в случае почти неизбежной победы на выборах им придется выбирать, чем пожертвовать – совмещать эти должности нельзя. В территориальных группах ЕР – 53 человека. Не хватает одного: в Кировской тергруппе № 7 не три, а два кандидата. Несложно догадаться, что наибольшие шансы на получение мандата – у первых номеров в группе. В группе № 1 первый – действующий депутат Алексей Бородин, второй – известный бизнесмен Валерий Черкашин, третий – представитель младшего поколения екатеринбургских политиков, сын полпреда губернатора в заксо, студент УГГУ Алексей Бабенко. В тергруппе № 2 из известных людей – главврач ЦГБ № 2 Константин Савинов. В тергруппе № 3 номер первый – тоже врач, сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов. В тергруппе № 4 – интрига: единороссы выставили однофамильца одного из своих самых сильных конкурентов, Сергея Колесникова. Директор районной УК, Александр Колесников, баллотируется в этом же округе от СР. Пятую тергруппу возглавляет тележурналист Иннокентий Шеремет. Шестую – бизнесмен Александр Худяков. Седьмую – директор театральной школы Наталья Петрова. В восьмой группе – директор спорткомбината «Урал» Николай Баталов, гендиректор мясокомбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков и директор Дворца молодежи Константин Шевченко. В девятой – бизнесмен Виталий Крупин. В десятой действующего депутата, «молочного короля» Игоря Пехотина взяли только третьим номером. Тергруппу № 11 возглавил директор школы № 7 Никита Гирфанов. Тергруппу № 12 – главврач ГБ № 36 Станислав Лукин. В тергруппе № 13 номер первый – директор школы № 68 Елена Рогова. В 14-й – действующий депутат Владимир Смирнов, которого прокуратура безуспешно пыталась лишить мандата за ошибки в декларации о доходах. В тергруппе № 15 – директор школы № 67 Галина Арбузова, а действующий депутат Николай Антонов – только второй. В 16-й группе на мандат может рассчитывать главврач ДГБ № 8 Дмитрий Праздничков, в 17-й – главврач городской скорой помощи Игорь Пушкарев, в 18-й – специалист районного исполкома партии ЕР Лариса Алексеева.

«Справедливая Россия» – 57 кандидатов

Общемуниципальную тройку СР составили достаточно известные кандидаты. Первым номером в ней стоит депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который одновременно возглавляет список «эсеров» на выборах депутатов заксобрания Забайкальского края. Также в тройке эсеров – скандально известный экс-директор областного фонда капремонта Александр Караваев и действующий депутат гордумы Антон Швалев. Среди кандидатов в тергруппах – довольно много бывших участников праймериз «Единой России», например, Иван Ревков, нарколог Олег Забродин, управляющий УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Михаил Плешаков, вице-президент AVS-Group Андрей Станкевич. В тергруппе № 12 отметился бывший либерал-демократ Михаил Вечкензин.

КПРФ – 55 кандидатов

Общегородскую тройку КПРФ на этих выборах возглавил первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат заксобрания области Александр Ивачев. Также в тройке – активист движения «Дети войны» Римма Скоморохова и депутат ЕГД Сергей Шадрин. Остальные члены списка не очень известны широкой публике. Стоит отметить, что тергруппу № 10 возглавляет действующий депутат ЕГД Эдуард Мансуров, № 11 – депутат заксо Александр Ладыгин. Супруга первого секретаря обкома, Виктория Ивачева, числится в тергруппе № 18. В большинстве случаев первые номера в тергруппах совпадают с кандидатами от КПРФ по одномандатным округам.

ЛДПР – 54 кандидата

Екатеринбургский список ЛДПР традиционно возглавил сам вождь – Владимир Жириновский. Также в общегородской тройке – депутат гордумы Григорий Вихарев и координатор областного отделения партии Антон Гусев. Остальные фигуранты списка не слишком известны. Как и в случае с КПРФ, первые номера в районных тройках в большинстве случаев совпадают с кандидатами по одномандатным округам.

«Яблоко» – 57 кандидатов

Список «Яблока» в этом году возглавил депутат ЕГД, избранный в 2013 году от «Гражданской платформы» – Константин Киселев. Также в тройке – его коллега по думе и бывший однопартиец по «ГП» Дмитрий Головин и учительница вечерней школы Ирина Скачкова. Во втором округе выдвинулся сын бывшего депутата гордумы Максима Петлина, 22-летний Кирилл Петлин. Его отец пока не имеет права участвовать в выборах, так как имеет судимость. Из остальных кандидатов можно выделить преподавателя УрФУ Дмитрия Трынова, который известен по акциям в защиту трудовых прав своих коллег.

«Российская партия пенсионеров за справедливость» – 57 кандидатов

Общегородскую часть списка РППС возглавил руководитель свердловских «пенсионеров», депутат заксобрания Евгений Зяблицев. Также в тройке – его однопартиец Александр Кислых и депутат ЕГД от «Единой России», директор «Метростроя» Юрий Дозорец, проигравший праймериз партии власти. Остальные участники списка пока в политической жизни города не замечены. Добавим, что пенсионеров среди них не очень много. Большая часть работает в малом и среднем бизнесе. Также в списке партии – директор городского зоопарка Светлана Прилепина.

«Гражданская платформа» – 52 кандидата

Список «Гражданской платформы» – едва ли не единственный, в котором нет ни одного действующего депутата. Возглавляет его директор института травматологии Игорь Шлыков. Вторая в списке – директор ООО «Эксперт ПРО» Евгения Чечулина, третий – ИП Григорий Левин. Отметим, что в этом списке довольно много временно неработающих граждан – девять.

«Коммунисты России» – 57 человек

Список партии «Коммунисты России», которая никогда не вела на территории Свердловской области активной работы, возглавил сам ее основатель – Максим Сурайкин, проживающий в Москве. Также в тройке – свердловчанин Алексей Чижев, командир Свердловского областного студенческого транспортного отряда «Экспресс», и москвич Дмитрий Зенов. В списке много иногородних – по нему можно изучать географию страны. «Коммунисты России» выставили кандидатами в гордуму Екатеринбурга жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Уфы, Твери, Липецка, Магнитогорска, Саратова, Казани, Бугульмы, Кирова, Сочи и Нижнего Новгорода.

Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга проходят по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по партийным спискам, 18 – по одномандатным округам. Голосование состоится 9 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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