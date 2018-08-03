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Пятница, 3 августа 2018, 13:00 мск

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Мэрия обвинила кандидатов в депутаты в уродовании города

Администрация Екатеринбурга обвинила кандидатов в депутаты ЕГД в том, что они уродуют город. «Очевидно, в ажиотаже предвыборной гонки представители ряда партий забыли о правилах благоустройства, действующих на территории Екатеринбурга. По словам специалистов Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации, особенно неприятно, когда листовками заклеиваются недавно отремонтированные фасады зданий. Впрочем, и там, где в последнее время ремонт не проводился, смесь бумаги и клея оставляет грязные следы», – указывают в ратуше.

Там пригрозили всем, кто будет нарушать правила благоустройства, штрафами. Правда, как правило, установить, кто именно портит фасады, достаточно затруднительно – поэтому претензии мэрии, хоть справедливы, но довольно беззубы.

Екатеринбург, служба информации

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