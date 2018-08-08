российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 августа 2018, 10:58 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

«Совсем отмените»: в Екатеринбурге появились граффити на острую пенсионную тему (ФОТО)

В Екатеринбурге появились граффити на одну из самых острых сегодняшних тем – повышения пенсионного возраста в России.

Московский художник Николай Николаев в рамках партизанского стрит-арт фестиваля нарисовал грустного бородатого мужчину с табличкой «Совсем отмените» в руках.

«Слетал в Екатеринбург, где сейчас проходит фестиваль «Карт-бланш». Оставил там стоять в одиночном пикете пенсионера», – написал автор на своей странице «ВКонтакте».

Первое граффити появилось на ларьке Роспечати на перекрестке улиц Белинского и Декабристов под рекламой газеты «Пенсионер». Второе – на улице Красноармейской.

Фото – Николай Николаев и Семен Саливанчук

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.08.18

Только две трети домов, где идет капремонт, готовы к отопительному сезону. / В Екатеринбурге семья погорельцев ждет нового жилья от администрации 20 лет. / 8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

«Пенсионный» референдум vs «самопиар»: конкуренция за плебисцит обострилась до предела

Провокация? Навальный зовет Россию на «пенсионный» протест в день выборов

Пенсионная реформа и рост НДС затянут Россию в долгий застой, предупреждают экономисты

КПРФ променяла «пенсионный протест» на предвыборный митинг

Могилстат: из 56 мужчин до новой пенсии доживут 13 (ФОТО)

«Русская весна» завершается второй волной «гайдаровских» реформ

Копить не из чего: каждый третий россиянин не будет откладывать деньги на старость

Перед обсуждением пенсионной реформы в Госдуме на Урале пройдут новые митинги

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, пенсионная реформа,

Новости партнеров