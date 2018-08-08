«Совсем отмените»: в Екатеринбурге появились граффити на острую пенсионную тему (ФОТО)

В Екатеринбурге появились граффити на одну из самых острых сегодняшних тем – повышения пенсионного возраста в России.

Московский художник Николай Николаев в рамках партизанского стрит-арт фестиваля нарисовал грустного бородатого мужчину с табличкой «Совсем отмените» в руках.

«Слетал в Екатеринбург, где сейчас проходит фестиваль «Карт-бланш». Оставил там стоять в одиночном пикете пенсионера», – написал автор на своей странице «ВКонтакте».

Первое граффити появилось на ларьке Роспечати на перекрестке улиц Белинского и Декабристов под рекламой газеты «Пенсионер». Второе – на улице Красноармейской.

Фото – Николай Николаев и Семен Саливанчук

Екатеринбург, служба информации

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