«Урал» ведет переговоры с Погребняком

Российский нападающий Павел Погребняк может перейти в ФК «Урал». Ранее он выступал за «Тосно». Об этом рассказал он сам.

«Вероятность перехода в «Урал» действительно существует. Ничего большего, кроме того, что имеется интерес, сказать не могу. Думаю, меньше всего сейчас «Уралу» нужны мои слова вдохновения. У них сейчас очень важный матч, в котором нужно брать три очка. Потом уже поговорим. Кто для меня действительно важен, всегда в меня верили. Я всю свою жизнь доказывал и буду продолжать это делать, пока играю в футбол», – сказал Погребняк сайту «Чемпионат.ком».

Фото eurosport.ru

Екатеринбург, служба информации

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