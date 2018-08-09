российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 августа 2018, 09:48 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

«Урал» ведет переговоры с Погребняком

Фото eurosport.ru

Российский нападающий Павел Погребняк может перейти в ФК «Урал». Ранее он выступал за «Тосно». Об этом рассказал он сам.

«Вероятность перехода в «Урал» действительно существует. Ничего большего, кроме того, что имеется интерес, сказать не могу. Думаю, меньше всего сейчас «Уралу» нужны мои слова вдохновения. У них сейчас очень важный матч, в котором нужно брать три очка. Потом уже поговорим. Кто для меня действительно важен, всегда в меня верили. Я всю свою жизнь доказывал и буду продолжать это делать, пока играю в футбол», – сказал Погребняк сайту «Чемпионат.ком».

Фото eurosport.ru

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.18

Кандидаты в ЕГД начнут агитировать горожан в радиоэфире с 16 августа. / Экологи не смогли пробиться на свиноферму «Хорошего вкуса», а фермеры удвоили усилия по сливу отходов в поля (ФОТО). / Subway в Екатеринбурге оштрафовали за сэндвичи с кишечной палочкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ФК «Урал»

Смолов может пропустить субботний матч с «Уралом» – ему грозит 15 суток ареста

ФК «Урал» будет продавать билеты на временные трибуны «Екатеринбург Арены»

Футбольный клуб «Урал» возглавит тренер, завоевавший Кубок России для «Тосно»

ФК «Урал» попросил болельщиков не хулиганить на матче с «Амкаром»

Для матча «Урал» – «Спартак» улицы возле стадиона перекроют на 7 часов

За билетами на матч «Урал» – «Спартак» выстроилась огромная очередь (ФОТО)

«Не сложилось». ФК «Урал» покинули сразу два полузащитника

Ни одного штрафа: болельщики ФК «Урал» признаны самыми законопослушными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ФК «Урал»,

Новости партнеров