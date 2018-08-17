Свердловский фонд капремонта исключил из программы 119 домов

В Свердловской области сократился список многоквартирных домов, в которых планируется капитальный ремонт. С начала года из программы исключены 119 объектов – это ветхое и аварийное жилье, где ремонт будет бесполезен.

Как сообщили в региональном фонде капремонта, наибольшее количество исключенных домов приходится на Восточный и Северный управленческие округа (66 и 21 объектов). В Горнозаводском округе без ремонта останутся шесть домов, в Екатеринбурге – девять. Впоследствии эти дома будет включены в программу расселения аварийного жилья.

«Всего за время реализации программы из нее было исключено 1886 жилых домов. Она корректируется не реже одного раза в год. Решения о включении и исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. В случае если дом признается аварийным, средства, собранные с собственников помещений в этом доме, по нормам жилищного законодательства, направляются на снос здания или его реконструкцию», – пояснил гендиректор регоператора Станислав Суханов.

Помимо этого в новую редакцию программы капремонта были включены 118 новостроек. Это дома, расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Арамиле, Карпинске, Алапаевске, Горноуральском округе, Дружининском сельском поселении. Плата собственникам, проживающим в этих домах, будет начисляться по истечении трех лет с момента включения домов в программу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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