Борьба с коррупцией антиконституционна, а тротуар слишком узкий: под какими предлогами в России отказывают в проведении митингов

Штабу Навального в Екатеринбурге запретили митинг и шествие против пенсионной реформы. Власти посчитали, что это такая форма агитации, а агитация в день выборов запрещена. Притом что сторонники оппозиционера к местным выборам вообще никакого отношения не имеют. РИА «Новый День» публикует подборку интересных и неожиданных поводов, которыми прикрывались чиновники, чтобы не разрешать неудобные акции протеста.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге должен пройти "марш позора" – КПФР устроит шествие с портретами единороссов, поддержавших пенсионную реформу. Коммунистам предложили провести акцию в сквере на улице Большакова возле КРК «Уралец», хотя первоначально они намеревались прогуляться в центре города, от Главпочтамта до площади 1905 года. Оказалось, нельзя: сотрудники МОБ решили, что 500 человек создадут помехи на пешеходном тротуаре. Кроме того, как сообщается в официальном ответе ведомства, маршрут КПРФ частично пройдет по «территории, прилегающей к зданию гимназии № 9», где запрещены публичные акции.

В Екатеринбурге «Левый фронт» подавал заявку на митинг против пенсионной реформы. Организаторы заранее подумали о том, что центр города им не согласуют – и попросились на выселки, на площадку у камвольного комбината. Но оказалось, что и там место занято. «Тематика и цель направленного ранее Вас уведомления приурочена ко Дню освобождения Минска от фашистских захватчиков», – аргументировали отказ в министерстве общественной безопасности.

Проблема с "пенсионным» митингом была и в Тюмени. Акцию пытался согласовать местный обком Российской коммунистической рабочей партии. Администрация города отказалась согласовать митинг, по словам чиновников, место на Центральной площади уже было «забронировано» под гонки на самокатах и гидроскутерах. Кто же был автором заявки о гонках, выяснить не удалось – в администрации сообщили, что этим занималась область, в области о таком и не слышали.

Сторонники Навального 5 мая по всей России проводили митинг "Он нам не царь". В Екатеринбурге организаторы пытались согласовать две площадки, но не вышло: на площади Труда, в самом центре города, место застолбили под празднование Международного дня инвалидов. А у Театра драмы, в другом популярном месте, что-то отмечало МЧС (притом что у этой структуры три профессиональных праздника – в октябре, декабре и апреле). Стоит отметить, что на этот раз заявленные мероприятия на самом деле проводились – в центре желающие могли пройти полосу препятствий на инвалидных колясках, у Театра драмы соревновались спасатели. Так что сторонники Навального отметились и там, и там и превратили митинг в трехчасовое шествие.

Годом ранее штаб Навального получил, пожалуй, самый гениальный отказ. Оппозиционеры заявили антикоррупционный митинг – в региональном министерстве посчитали, что заявленная тема против коррупции противоречит Конституции РФ. «Цель публичного мероприятия – против коррупции, за права человека. В свою очередь, Министерство предлагает Вам изменить цель проведения Вами публичного мероприятия на не нарушающую Конституцию Российской Федерации». Из этого же письма следовало, что митинг против коррупции разрушает «традиционные российские духовно-нравственные ценности». «Указание кадастровых номеров, географических и топографических координат не позволит сотрудникам МВД точно определить место проведения митинга», – это тоже цитата из того же документа.

Но не только политические требования заставляют чиновников выдумывать причины для отказа в согласовании митинга. В городе Шлиссельбурге Ленинградской области коммунисты решили провести две акции: одну для недовольных ЖКХ и вторую – памятную акцию по возложению цветов к бюсту Ленина (в день рождения вождя).

Им отказали, послав проводить и памятную акцию, и митинг на кладбище. Чиновники пояснили, что это единственное место в городе, которое может вместить заявленное количество участников протестной акции. «Там всё для этого есть», – заверили в горадминистрации.

В курьезную историю недавно попали власти поселка Яблоневый Ульяновской области. Гей-активист Николай Алексеев подал заявку на проведение гей-парада в Новоульяновске – ему отказали, сославшись на то, что маршрут движения участников проходит через центральную площадь и пересекает ярмарку, где собирается много людей, и детей в том числе. И предложили перенести акцию в поселок Яблоневый, где проживает всего семь человек. Алексеев согласился, чего власти, видимо, не ожидали. Как только история получила огласку, акцию в глухой деревне отменили все по той же причине – чтобы детям психику не испортить. Есть ли среди семерых жителей Яблоневого дети, осталось неясным.

Год назад в Екатеринбурге в качестве аргумента против массового мероприятия использовали обыкновенную бюрократию – причем отказали организатором веселой молодежной «Монстрации». Отказали трижды: сначала при согласовании мероприятия на 1 мая, ссылаясь на ошибки в поданной заявке. Затем последовал отказ на проведение «Монстрации» 6 мая, так как по логике чиновников маршрут акции мешал подготовке ко Дню Победы в Екатеринбурге. После акцию попытались согласовать на 14 мая. Но в дело вмешалась бюрократия. По закону, политические акции в Екатеринбурге надо согласовывать в областном министерстве, а развлекательные – в администрации города. «Монстрация» была заявлена как «костюмированная прогулка/политическое шествие», заявку отправили в область, но там решили, что это неправильно, и отослали бумагу коллегам из администрации. А заодно выставили требования найти охранников и проверить площадку саперами, как того требует закон о развлекательных мероприятиях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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