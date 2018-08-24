«Марш позора» коммунистов пройдет у КРК «Уралец»

Министерство общественной безопасности запретило свердловским коммунистам проводить пенсионный «марш позора» в самом центре Екатеринбурга. Чиновники предложили партийцам перенести акцию в сквер на улице Большакова возле КРК «Уралец», и обком согласился на эти условия.

Шествие с портретами парламентариев, голосовавших за повышение пенсионного возраста, состоится 2 сентября в 12:00. «У вас будет уникальная возможность высказать «Единой России» все, что вы думаете о ее депутатах. Приходите сами, зовите друзей, делайте плакаты. Впереди еще два чтения в Государственной думе. Давайте заставим этих господ почувствовать свою личную ответственность за предстоящие голосования!» – написал в фейсбуке секретарь реготделения КПРФ Александр Ивачев.

Однако излишне экспрессивные лозунги могут выйти боком протестующим. Как пояснил РИА «Новый День» адвокат Иван Кадочников, если кто-то понесет плакат с фотографией депутата и подписью типа «Такой-то – жулик и вор», есть немалый риск попасть под суд за клевету. Если же написать «Гореть вам в аду», то излишне бдительные правоохранители могут заподозрить митингующих в экстремистских намерениях, хотя теоретически для этого требуются более веские основания – например, нести не только плакат, но и дрова со спичками. Лучше же всего, по мнению юриста, уточнить, какие лозунги указали в уведомлении о проведении акции сами ее организаторы.

Напомним, изначально коммунисты подавали уведомление на проведение марша по проспекту Ленина с завершением на площади 1905 года и митингом около памятника советскому вождю. Но сотрудники МОБ решили, что шествие 500 человек создаст помехи на пешеходном тротуаре. Кроме того, как сообщается в официальном ответе ведомства, маршрут КПРФ частично пройдет по «территории, прилегающей к зданию гимназии №9», где запрещены публичные акции. Также оказалось, что место предполагаемого сбора участников «марша позора» (сквер Попова) и площадка около памятника Ленину уже заняты другими мероприятиями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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