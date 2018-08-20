Свердловские коммунисты подали заявку на проведение пенсионного «Марша позора»

Свердловские коммунисты подали в министерство общественной безопасности заявку для новой акции протеста против пенсионной реформы. В воскресенье, 2 сентября, партийцы организуют шествие с портретами депутатов от «Единой России», поддержавших скандальный законопроект. Акция получила название «Марш позора».

Как сообщил секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, партия подала уведомление на демонстрационное шествие от Главпочтамта до площади 1905 года. Начало в 12:00. После «марша» у памятника Ленину состоится митинг. Согласно заявке, мероприятие рассчитано на 500 человек.

«Мы приглашаем всех с плакатами и табличками, на которых вы можете выразить свое отношение к депутатам, принявшим этот людоедский закон», – добавил Ивачев.

Отметим, что в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста голосовали все свердловские депутаты Госдумы, избранные от «Единой России» – Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Сергей Чепиков. Именно с их портретами коммунисты собираются устроить «марш».

Предыдущая акция КПРФ против пенсионной реформы прошла в Екатеринбурге 28 июля и собрала более шести тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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