российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 сентября 2018, 15:43 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Полпред Цуканов: «Лично я о пенсии не думал, но на 12 тысяч не выжить»

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов поделился своим мнением о пенсионной реформе. По его словам, ему доводилось обсуждать эту тему, но не как госслужащему, а как обычному человеку.

«Маме и папе все равно, им по 80 лет. Старший брат уже будет жить по новому законодательству. Сам я лично никогда не думал о пенсии. Не знаю, сколько и где буду работать, но буду работать и зарабатывать», ‒ сказал он на встрече с главредами уральских СМИ.

Цуканов отметил, что нынешние пенсии слишком малы. «На 12 тысяч не выжить, так что я спокойно отношусь к реформе ‒ как к данности», ‒ объяснил он.

По его словам, еще в бытность губернатором Калининградской области он обращал внимание на то, что количество выпускников школ сравнялось с числом бюджетных мест в вузах. «Эта цифра говорит о демографической яме, поэтому для меня аргументов за проведение реформы хватает», ‒ добавил полпред.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

«Дубровский жесткий, в этом его проблема»: полпред в УрФО рассказал о выборах в Челябинской и Курганской областях. / Слух дня: бюджетников от образования пропесочили в минобразе на предмет явки. / Бывший руководитель СРО «Гражданской платформы» обвинил москвичей во лжи (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

Жена Медведева зажигает под хиты Сердючки: «весело и с песнями подняли пенсионный возраст», язвят соцсети (ВИДЕО)

Рынок труда в России перед угрозой: из-за пенсионной реформы начнут увольнять молодых

Депутатов заксо пораньше вернут из отпусков ради пенсионной реформы

Это не люди, это бабки-ёжки: губернатор заклеймил противников пенсионной реформы

Названы основные угрозы «пенсионному» референдуму

В России усилились протестные настроения: более 50% граждан готовы митинговать против пенсионной реформы

Назван главный виновник пенсионной реформы: Путин обманул – «провалы» не в демографии, а в работе правительства

Путин не убедил: по России прокатилась новая волна протестов против пенсионной реформы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Экономика, пенсионная реформа,

Новости партнеров