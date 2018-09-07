Екатеринбуржцы могут получить билеты на футбол в обмен на кровь

Футбольный клуб «Урал» в понедельник, 10 сентября, проведет массовую сдачу крови. Спортсмены из основной и молодежной команды соберутся утром в Областной станции переливания. В пресс-службе «шмелей» пояснили, что приглашают на мероприятие и болельщиков.

«Сдавшие свою кровь доноры не только получат возможность пообщаться с игроками, но получат билеты на футбольный матч «Урал» – «Ростов», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, служба информации

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