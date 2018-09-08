Итоги недели: самое интересное по версии РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Ее особенность в том, что завтра, в воскресенье, 9 сентября, состоятся выборы депутатов городской думы Екатеринбурга седьмого созыва. Поэтому сегодня в столице Урала объявлен день тишины, так что о кандидатах – ни слова. Однако другие события Екатеринбурга и окрестностей – не менее интересны.

Событие недели

Губернатор Евгений Куйвашев в пятницу, вечером упразднил должность своего первого заместителя – руководителя администрации губернатора, которую занимал бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов. Поскольку Владимира Тунгусова считают патриархом не только екатеринбургской, но и федеральной политики, его отставка живо обсуждалась политологами.

Заявление недели

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких согласилась рассказать, чем занимаются молодые люди, которые взяли на себя ответственность за содержание социальных сетей и пишут жалобы исходя из собственного представления об экстремизме: «Есть некие ребята, которые действительно смотрят абсолютно в нерегламентированной и нормативно незакрепленной форме странички в соцсетях и сайты», – сказала Ольга Глацких. По ее словам, «ребята вышли на департамент сами». «Это не был посыл от государства или антитеррористической комиссии. Он шел от самих ребят. Я доложила на комиссии ‒ и правоохранительные органы заинтересовались, и мы начали сотрудничать», ‒ добавила Глацких.

Дебют недели

Новый полпред президента Владимира Путина в УрФО Николай Цуканов провёл в четверг, 6 сентября, первую встречу с журналистами. Для беседы он пригласил редакторов крупных уральских СМИ. Николай Николаевич продемонстрировал чувство юмора и признался, что, удрав от ФСО, не встретил в Екатеринбурге пресловутых «уралмашевских пацанов», зато обнаружил в городе «ночную жизнь».

Скандал недели

Удивительный случай произошел в Екатеринбурге накануне Дня знаний. В трех книжных магазинах 17-летней девушке Алисе отказались продавать сборники стихов Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Теперь это – литература с пометкой 18+. Как рассказала «Новому Дню» сама девушка, она предприняла попытки купить стихи в трех магазинах – на улице Вайнера, а также в торговых центрах «Гринвич» и «Парк-Хаус», но везде продавцы были непреклонны.

Видео недели

Жительница Екатеринбурга Женик Карапетян стала жертвой некачественного оказания услуг в салоне красоты «Тропикана». Девушка обратилась к мастерам по эпиляции в надежде избавиться от нежелательных волос на ногах, однако вместо этого лишь заработала ожоги. Салон красоты после этого закрылся на клюшку и никаких претензий от клиентки принимать не желает.

Девушку изуродовали в салоне красоты

Фото недели

На набережной в Екатеринбурге установили антивандальные скамейки. Горожане дизайн не оценили, окрестив задумку архитекторов гробиками. Элемент благоустройства выполнен в виде деревянных брусков на ножках. Фотография попала в соцсети. «100%. Гробы, а не скамейки», «Сперва подумал, что похороны какие-то», «На гробики похоже», – написали горожане.

Скрин со страницы Виктории Мктрчян в фейсбуке

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.18

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