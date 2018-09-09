За день выборов в избирком Екатеринбурга поступило 39 жалоб

В избирком Екатеринбурга поступило 39 жалоб о нарушениях в день выборов. Все обращения пока проверяются, сообщил на брифинге председатель комиссии Илья Захаров. Предварительные итоги голосования пока не озвучиваются – в участковых комиссиях до сих пор идет подсчет голосов.

Илья Захаров также посетовал, что сразу после закрытия участков избирательную комиссию, которая работает на втором этаже мэрии, отключили от интернета. По его словам, это не мешает подсчету голосов, потому что система ГАС «Выборы» работает через модем. Но отсутствие интернета затрудняет координацию между комиссиями.

«Самое удивительно, что на третьем этаже администрации все работает. Понятно, что все это делается в отместку, продолжаются мелкие пакости. Такое ощущение, что выборы – это не всеобщее дело, а мероприятие только Захарова. Какая-то ерунда происходит. Но мы все равно работаем организованно и слаженно. Главное, что ГАС «Выборы» действует, все остальное переживем», – прокомментировал глава горизбиркома «Новому Дню».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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