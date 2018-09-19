Сохранение льгот для «новых» пенсионеров в Свердловской области не потребует дополнительных средств

Комитет заксобрания по социальной политике сегодня одобрил сразу в трёх чтениях законопроект о сохранении уровня социальной защищённости для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета Вячеслав Погудин напомнил, что принятие закона связано с установкой президента Владимира Путина на социальную поддержку граждан, достигших пенсионного возраста по действующему законодательству, – 55 лет у женщин и 60 у мужчин. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года – ожидаемая дата повышения пенсионного возраста на федеральном уровне.

Погудин пояснил, что если раньше основанием для получения областных льгот являлось назначение пенсии по старости, то теперь таковым будет достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин соответственно. Сам набор льгот останется тем же, поэтому дополнительных бюджетных вложений не потребуется.

Екатеринбург, служба информации

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