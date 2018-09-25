Путину принесли более миллиона подписей против пенсионной реформы (ФОТО)

Более миллиона подписей граждан России, выступающих против повышения пенсионного возраста, переданы сегодня в администрацию президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подписи по всей стране собирали активисты общественного движения «Суть времени». В свердловском региональном отделении СВ «Новому Дню» сообщили, что в городах Уральского федерального округа в целом собрано 73 тысячи подписей, в Свердловской области – 28 тысяч.

Кроме того, сегодня на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел одиночный пикет против повышения пенсионного возраста. Как сообщила участница пикета, своей акцией она хотела привлечь внимание властей и средств массовой информации к передаче миллиона подписей недовольных в администрацию главы государства.

Напомним, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 19 июля документ был принят в первом чтении благодаря усилиям депутатов от «Единой России», остальные фракции – КПРФ, СР и ЛДПР – голосовали против пенсионной реформы. По всей стране прошли многочисленные митинги протеста. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. Второе чтение законопроекта назначено на завтра, 26 сентября.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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