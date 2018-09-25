«Наш президент не отвечает за свои слова»: жители Екатеринбурга высказались о повышении пенсионного возраста (ВИДЕО)

За день до заседания Госдумы, на котором состоится второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста россиян, корреспонденты РИА «Новый День» расспросили жителей Екатеринбурга, что они думают о реформе.

Горожане о повышении пенсионного возраста

В среду, 26 сентября, законодатели снова рассмотрят нашумевший законопроект. Теперь, после поправок Путина, пенсионный возраст для женщин предложено снизить до 60 лет (для мужчин глава страны заявленный возраст – 65 лет решил не снижать). А также предусматривается досрочный выход на пенсию в случае получения 37 лет стажа – для женщин, и 42 – для мужчин.

Молодые горожане говорят, что и не надеются в будущем на то, что будут получать пенсию. Некоторые даже планируют самостоятельно откладывать деньги «на старость».

«Наш президент пояснял, что пока он президент – пенсионный возраст не будет повышен. По сути, он сейчас противоречит своим словам. Мы голосовали за его слово, а по сути, он за него не отвечает», – высказывается житель Екатеринбурга.

Те же, кто уже вышли на заслуженный отдых, считают, что повышение пенсионного возраста – это проблема молодой части населения страны. «Их проблемы, так сказать. Все равно, для страны-то это как бы хорошо. Разъяснил Путин, и все сразу стало понятно. Выхода другого нет», – говорят пенсионеры.

Что еще говорили люди на улицах города – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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