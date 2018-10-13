Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Начал работать новый созыв Екатеринбургской городской думы – и сразу со скандала. Жители столицы региона вспомнили о местной традиции «обнимашек» и провели акцию по спасению деревьев. Другая громкая, но очень добрая акция, прошла в больнице, малышей навестили супергерои. Об этом и других самых значимых событиях – в обзоре агентства.

Тема недели: раскол в гордуме

Неделей ранее ЕГД единогласно определилась с новым главой Екатеринбурга, однако такое единодушие продержалось недолго. Во вторник депутаты собрались на заседание, но ссориться начали с первых же минут, на этапе утверждения повестки. Глава фракции «Единой России» Ира Овчинникова при поддержке вице-спикера Виктора Тестова предложила первым вопросом внести изменения в регламент думы, касающиеся численного ограничения состава комиссий. Кроме того, часть депутатов предложили сформировать не временные, как оговаривалось раньше, а постоянные думские комиссии. Около часа депутаты пререкались о способе формирования комиссий.

После того, как предложение Овчинниковой было одобрено, депутаты на ходу начали менять решения о том, в каких комиссиях они хотят работать. В результате возник резкий дисбаланс: в две самые влиятельные комиссии – по местному самоуправлению и городскому хозяйству – записались 19 и 21 человек соответственно. В трех комиссиях оказалось менее четырех депутатов, что противоречит регламенту думы. Как выйти из этой ситуации, депутаты так и не решили. Сотрудники юридического отдела думы тоже оказались в растерянности. В результате депутаты будут формировать комиссии «демократичным путем» и проведут дополнительные организационные встречи, без участия СМИ.

Этот скандал на заседании гордумы не обязательно означает возвращение политической войны. Как считают опрошенные «Новым Днем» политологи, споры из-за распределения постов в профильных комиссиях можно объяснить банальной борьбой избранников за прибыльное место.

Заявление недели: очередная попытка мэрии собрать штрафы за «условно бесплатную» парковку

ГИБДД начала передавать администрации Екатеринбурга данные об автомобилистах, не оплативших городское парковки. В мэрии поспешили заявить, что теперь будут штрафовать водителей, первая сотня «писем счастья» уже отправлена. На деле все оказалось несколько сложнее – автомобилистам придут не штрафы, а приглашения на комиссию, которая будет штрафовать. А избежать денежных потерь несложно, «Новый День» объяснил, как это сделать.

Цифра недели: «Автомобилист» снова непобедим

Хоккейный клуб «Автомобилист» открыл домашнюю серию матчей в Екатеринбурге 17-й победой кряду в регулярном чемпионате КХЛ. В пятницу вечером подопечные Андрея Мартемьянова обыграли новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:1. Болельщики с восторгом приняли очередной триумф своей команды и запустили на трибунах КРК «Уралец» живую волну.

Следующий матч «Автомобилист» проведет с принципиальным для себя противником – уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в воскресенье, 14 октября, в КРК «Уралец», все билеты на нее распроданы.

Трэш недели: убийство рядом с детсадом

Жуткая трагедия произошла на Уралмаше в четверг. У детского сада мужчина убил воспитательницу,а затем покончил с собой. Как оказалось, это была его супруга. Между мужем и женой произошла ссора, после чего мужчина взял охотничье ружье и совершил преступление. Все произошло не в здании садика, а на площадке возле него. По счастью, из малышей рядом никого не было, дети не пострадали.

Видео недели: супергерои в больнице

В Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге прошла акция с незамысловатым названием «Подари радость детям». Само же действо порадовало маленьких пациентов ОДКБ. Несколько промышленных альпинистов, переодетых в костюмы супергероев, спустились с крыши на тросах и постучали в окна детям. В акции участвовали Человек-паук, Женщина-кошка, Дэд Пул, Капитан Америка, Супермен, Аватар и Джек Воробей. Невероятно доброе и милое видео – на канале РИА «Новый День».

Супергерои в больнице

Фото недели: «обнимашки с деревьями»

В Екатеринбурге активисты устроили акцию против вырубки сквера у драмтеатра. Под звуки гонга они обнимали деревья. Участвовало около 50 человек, некоторые из них просто проходили мимо. Никаких лозунгов и плакатов не было, но у общественников при себе имелось некое подобие гонга – это было единственное звуковое сопровождение, люди обнимали деревья молча.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.10.18

Жители Екатеринбурга устроили «обнимашки» с деревьями, которые вырубят ради храма (ФОТО). / «Автомобилист» снова лучший: 17-я победа подряд екатеринбургского клуба. / Первоуральцы собирают подписи против строительства храма в Корабельной роще (ФОТО). Читать дальше

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