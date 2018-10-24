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Среда, 24 октября 2018, 11:19 мск

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Фонд капремонта и приставы объявили рейд по квартирам должников

Завтра вечером представители Фонда капремонта Свердловской области и регионального управления ФССП России проведут рейд по квартирам должников в Первоуральске, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регоператора. Визит ревизоров грозит тем, у кого неплатежи превышают 20 тысяч рублей.

Впрочем, рейд будет носить, скорее, информационный характер. Взысканий пока не будет. «Судебные приставы разъяснят должникам порядок оплаты взносов на капитальный ремонт и напомнят о рисках не только получить исполнительный лист по месту работы, штрафы и ограничение на выезд за границу, но и опись имущества с последующим выставлением его на торги», ‒ отметили в пресс-службе ФКР.

Там напомнили, что с начала 2018-го из-за долгов по капремонту больше шести тысяч свердловчан были ограничены в праве выезда за пределы России. Всего же у приставов лежат 20 тысяч исполнительных листов о взыскании задолженности по взносам за капремонт.

«Долги уральцев за капремонт превышают 200 миллионов рублей. На текущий момент окончено порядка 7 тысяч исполнительных производств на сумму более 74 миллионов рублей», ‒ добавили в фонде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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