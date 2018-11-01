20 % уральцев сталкиваются с отказом в приеме на работу из-за возраста

Аналитики рынка труда изучили тенденции, связанные с эйджизмом, ‒ уральцы, как и другие россияне, нередко сталкиваются с отказами в приеме на работу из-за возраста. Как сообщает HeadHunter со ссылкой на собственное исследование, в 40 % случаев процесс поиска работы для «возрастных» соискателей длится до полугода. «Вероятность найти работу в течение одной недели к 45 годам составляет всего 9 %. В Свердловской области более полугода на поиск работы тратят 42 % соискателей старшего возраста», ‒ говорится в исследовании.

По информации HH, чаще всего люди старше 45 лет могут претендовать только на невысокую зарплату (этот фактор отмечают 62 % соискателей) и неофициальное оформление (31 %). Лишь 3 % опрошенных сказали, что возраст старше 45 лет ‒ это скорее плюс при трудоустройстве.

На вопрос, есть ли дискриминация по возрастному признаку на российском рынке труда, 90 % свердловчан ответили «точно да» и «скорее да». «За три года доля тех, кто явно замечает наличие эйджизма, увеличилась почти вдвое – с 31 % в 2015 году до 59 % в 2018 году. 20 % соискателей старшего возраста сталкивались с отказом при приеме на работу – это самый высокий показатель из всех возрастных групп. Однако общая динамика положительная: в 2011 году доля отказов соискателям старше 45 лет составляла 30 %», ‒ отмечают исследователи.

Что касается работодателей, то и они подтверждают, что в 51 % случаев возраст становится причиной отказа, но признают, что у работников старше 45 есть плюсы: заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, опыт и знания, невысокие зарплатные ожидания.

«По закону возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, тем не менее мы видим достаточно высокий процент соискателей, которые с этим сталкивались. Некоторые работодатели опасаются, что возраст станет причиной низкой эффективности сотрудника. Так, принято считать, что чем старше человек, тем больше у него проблем со здоровьем, а значит, он чаще берет больничные и вообще трудится не в полную силу. Это может повлиять на решение работодателя. Но люди старше 45 лет сегодня – это совсем не то же самое, что 10, а тем более 20 лет назад. Они развиваются, ведут активную жизнь, следят за собой, заводят семьи – они моложе своих родителей в том же возрасте. А слабое здоровье, апатия могут быть и в 25 лет, поэтому мы не рекомендуем HR-менеджерам ориентироваться только на цифру в паспорте», – говорит директор «HeadHunter Урал» Анна Хворостова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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