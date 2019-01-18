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Пятница, 18 января 2019, 16:20 мск

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Из коллективных садов будут вывозить мусор не как у всех, а по мере накопления

В отличие от многоквартирных домов и частного сектора, садоводческие товарищества Среднего Урала будут платить за вывоз мусора не по нормативам, а по факту их накопления. Об этом сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

«По договорам с региональным оператором вывоз мусора из садовых товариществ и кооперативов будет производиться по так называемой «позвонковой» системе, то есть не на регулярной основе, а по мере заполнения контейнеров. Расчет платежа будет производиться исходя из фактического объема накоплений ТКО, и далее пропорционально делиться между членами садоводческого товарищества», – рассказал глава ведомства Николай Смирнов.

По словам министра, данное решение обеспечивает баланс интересов обеих сторон и принято на основании того, что садоводческие товарищества – это, как правило, места сезонного пребывания граждан и в круглогодичной услуге по вывозу отходов не нуждаются.

Екатеринбург, служба информации

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