В Асбесте прошел пикет против мусорных тарифов

Жительница Асбеста Алена Власова накануне днем провела в городе одиночный пикет, посвященный мусорной реформе. По словам женщины, она пыталась обратить внимание свердловского губернатора Евгения Куйвашева на завышенные, по ее мнению, тарифы на обращение с ТКО.

«Я выражаю свое несогласие с тарифом, который был установлен РЭК Свердловской области, на ТКО. Конечно, это [реформу] необходимо делать, у нас с экологией беда в стране, и в Асбесте тоже. Есть проблема и со свалками. Но те тарифы, которые действуют на территории Свердловской области, они достаточно сильно завышены. Если раньше граждане платили с квадратного метра, то есть максимум около 100 рублей, то сейчас асбестовцы получили квитанции, многие пришли в шок, кто живут по 6-8 человек в квартире. Я с этим не согласна. Губернатор Свердловской области несет персональную ответственность за реформу, он должен обратить внимание на тарифы, они непосильны для многих свердловчан. Максимум – 50 рублей с человека», ‒ сказала пикетчица.

Напомним, в Северной зоне Свердловской области, где оператором стала тюменская компания «Рифей», тариф установлен в размере 704,89 рубля за кубометр. В пересчете на нормативы потребления один житель многоквартирника будет платить 142,95 рубля, а житель частного дома ‒ 160,71 рубля в месяц.

В Западной зоне победила компания «ТБО «Экосервис», тариф ‒ 594,64 рубля за кубометр мусора. Жильцы многоэтажек будут отдавать по 120,58 рубля с человека в месяц, собственники домов в частном секторе ‒ 135,57 рубля.

В Восточной зоне, где функции регионального оператора выполняет ЕМУП «Спецавтобаза», тариф установлен на уровне 581,47 рубля за кубометр. Жители квартир в Екатеринбурге будут отдавать по 148,62 рубля с человека в месяц, частных домов ‒ 182,11 рубля с человека. Для жителей остальных населенных пунктов, попавших в Восточную зону, расклад будет другим ‒ 117,92 рубля для квартир и 132,57 для частного сектора.

Добавим также, что ранее свердловская прокуратура одобрила внеплановую проверку обоснованности тарифов, установленных РЭК. Ее будет вести ФАС. Результаты обнародуют в марте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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