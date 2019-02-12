Коммунальный детектив. В Новоуральске ветеран КГБ обнаружил миллионные приписки на капремонтах – подключились прокуратура и ОБЭП (ФОТО)

Бывший начальник новоуральского отдела КГБ полковник Леонид Логинов провел собственное расследование по финансированию капитального ремонта, начав с собственного дома. После проверки соответствия актов выполненных работ по капремонту 16 многоквартирных домов их фактическому состоянию, он пришел к выводу, что только на фасадах и кровлях размер приписок составил 7,2 млн руб. – в некоторых случаях площадь крыши типовых домов завышалась в полтора раза. О своих подозрениях он уведомил надзорные органы. Прокуратура начала проверку, подключается ОБЭП.

Дом, с которого началось коммунальное расследование полковника КГБ

В среду, 13 февраля, комиссия чиновников с участием оперативника городского ОБЭП произведут очный осмотр конструкций одного из переживших капитальный ремонт многоквартирных домов по ул. Уральская, 5. Именно с этого дома проживающий в нем бывший начальник новоуральского КГБ Леонид Логинов (руководил отделом с 1982 по 1992 год) начал собственное коммунальное расследование. В результате, по его словам, он обнаружил несколько способов «приписок», благодаря которым подрядчики манипулировали сметами, завышая стоимость капремонтов в городе. По предварительным подсчетам полковника Логинова, только на кровлях и фасадах 55 отремонтированных зданий подрядчики могли заработать 25-27 млн руб. сверх реальной стоимости материалов и работ.

Сопоставив данные актов выполненных работ с реальным положением вещей, Логинов обнаружил многочисленные несоответствия материалов, их объемов и площадей. В качестве показательного примера он приводит полуторакратное увеличение площади кровли на однотипных домах. «У Фонда капитального ремонта в локальной смете ремонта кровли дома №45 на улице Уральской площадь черепицы указана 925 м², но ведь до этого при капремонте однотипного дома на Уральской, 5, совместно с комитетом по ЖКХ, управлением капстроительства установлено, что площадь кровли на таких домах 617 м²», – утверждает Логинов. В результате фирма-подрядчик по акту получила 4 млн руб., хотя, по расчетам Логинова, ее стоимость – 3,2 млн руб.

Дом на ул. Садовой переживает ремонт кровли – еще один кандидат на расследование о приписках

Эта же история повторилась и на других домах одной серии: разные подрядчики указали в актах увеличенные площади крыш, несмотря на то, что созданная при предыдущем главе Новоуральска Владимире Машкове комиссия после замеров утвердила площадь кровли на домах этой серии в 617 квадратных метров. Не соответствуют заявленным в актах и параметры обрешетки кровель – вместо «сороковок» фактически использовались более тонкие доски – толщиной 30 мм, что на каждой отремонтированной кровле принесло подрядчикам «экономию» почти в три кубометра дерева.

Заявляя на бумаге одно, подрядчики по факту повсеместно использовали более дешевые материалы. Например, отделка цоколя зданий дешевым металлопрофилем (расчетная стоимость 95 тыс. руб.) была оплачена фондом капремонта по цене более дорогого сайдинга (186,5 тыс. руб.). Перечисленные автором расследования несоответствия видов и объемов работ по 16 домам в пересчете на их стоимость могут говорить о приписках на 7,2 млн руб. Учитывая, что за 2016-2018 годы в Новоуральске капремонт произведен на 55 домах, только на изученных Логиновым фасадах и кровле подрядчики могли несправедливо заработать 25-27 млн руб.

«Эти умышленные действия можно трактовать как махинации и беспредел в системе ЖКХ. Точную стоимость ущерба смогут определить независимые эксперты совместно с прокуратурой по всем выявленным припискам и нарушениям», – говорит Логинов в обращении на имя прокурора Новоуральска Юрия Шевченко.

Даже зимой ремонт домов в Новоуральске в самом разгаре

Глава города Александр Баранов подтвердил «Новому Дню», что знаком с ситуацией: «Мы многократно выходили на объекты с комиссиями и до сих пор продолжаем разбираться в ситуации, привлекая независимых экспертов к оценке масштаба приписок. Делом уже занимается прокуратура, известно, что подрядчикам предъявлены финансовые претензии». По информации РИА «Новый День», завтра к проверке проведения капремонта дома бывшего начальника местного КГБ подключается городской ОБЭП, и дело может принять уголовный поворот.

Отметим, на текущий год проведение капремонта в Новоуральске запланировано в 35 домах на общую сумму более 200 млн рублей.

Новоуральск, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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