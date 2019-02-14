Екатеринбурженка доказала незаконность взимания платы за капремонт – ее дом много лет числится недостроенным

Жительница Екатеринбурга через суд добилась исключения своего дома из числа тех, с жильцов которых взимается плата за капремонт. Причина курьезна: юридически дом числится объектом незавершенного строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вступившее в силу решение Свердловского облсуда опубликовано сегодня в «Областной газете». Согласно документу, Марина Сивоплясова в числе других дольщиков в 2005 году вложилась в строительство многоквартирного дома по адресу: Екатеринбург, улица Шевелева, 1 (застройщик – ЗАО «Интер Комплект Строй»). Дом с переменной этажностью оказался не самым простым объектом: его секции строились и заселялись неравномерно, строительство затянулось на годы. В 2010 году горожанка зарегистрировала право на квартиру в еще не до конца достроенном доме. С 1 ноября 2014 года ей начали начислять взносы за капитальный ремонт, в мае 2018 года ей пришла квитанция на сумму 75 783 рубля 53 копейки, в том числе – 10 773 рубля 81 копейка пени. Гражданка потребовала исключить ее дом из программы капремонта и не начислять ей взносы, так как дом еще не достроен.

В суде установили, что застройщик жилого дома ЗАО «Интер Комплект Строй» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 1 по ул. Шевелева действительно не получал, а наличие в Управлении Росреестра по Свердловской области и мэрии технических паспортов на две секции строящегося дома еще не свидетельствует о завершении строительства объекта. Между тем, говорится в решении суда, областным правительством четко установлено, что для включения дома в Региональную программу капремонта органы местного самоуправления направляют в уполномоченный орган, помимо прочих документов, разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

В результате суд постановил требования горожанки удовлетворить и объект незавершенного строительства из программы капремонта исключить. Решение вступило в законную силу. Правительство области должно возместить истице 300 рублей за оплату госпошлины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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