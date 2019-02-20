«По всему району покойников посчитали», – свердловчане продолжают жаловаться на квитанции за мусор

Жители Свердловской области продолжают жаловаться на то, как расчетные центры выставляют им квитанции по новой коммунальной услуге ‒ «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Никто из регоператоров не рассылает платежки самостоятельно. Все прибегают к услугам биллинговых организаций. Например, «Спецавтобазу» обслуживают ЕРЦ и «Екатеринбургэнергосбыт», а также «Энергосбыт Плюс». Последний также заключил договор с ТБО «Экосервис». Счета от «Рифея» жителям Северной зоны области выставляет РИЦ. И абсолютно во всех территориях потребители столкнулись с неправильным начислением. «Мама прописана и живет в доме одна, но ей насчитали мусор за пять человек ‒ ее саму, меня, сестру с ребенком и умершую бабушку. По всему району покойников насчитали», ‒ рассказала «Новому Дню» москвичка Юлия.

Сбои связаны с тем, что актуальных данных у биллинговых организаций нет. В них утверждают, что обновление информации ‒ дело самих потребителей. Именно они должны при любом изменении состава семьи самостоятельно обращаться в организацию, выставляющую квитанции. Но поскольку почти весь «мусорный» биллинг отдали энергетикам, которые, в основной массе, насчитывают не по нормативу и числу зарегистрированных, а по счетчикам, то у жильцов ранее не было в этом нужды. «Большинство потребителей просто не знают, какие данные на них есть у энергетиков. Счета-то за электроэнергию им выставляют по счетчикам, а за мусор ‒ по головам. Тут и вскрылось, что данные устарели. По-хорошему, энергетики должны были какую-то рассылку организовать – не у себя на сайтах в интернете, а прямо в квитанциях еще в прошлом году, чтобы объяснить людям, что надо проверить актуальность данных. Потому что там, где биллинг работает с управляющими компаниями в многоквартирных домах, таких проблем гораздо меньше. А в частном секторе ‒ просто караул», ‒ сказал «Новому Дню» эксперт в сфере ЖКХ, попросивший не раскрывать его имя.

Энергетики, в свою очередь, настаивают на том, что актуализация данных ‒ это, прежде всего, в интересах самих жителей. «Законодательно обязанность предоставления актуальных данных закреплена за жителями. Про мусорную реформу трубили не один месяц. Говорили, что будут расчеты по числу зарегистрированных», ‒ сообщили агентству в одной из компаний, выставляющих населению квитанции на «Обращение с ТКО».

Кроме того, энергетики рассказывают, что актуализировать данные, например, через запросы в паспортные столы, просто не могут. «Нам руки сковывает закон о персональных данных, так что ничего запрашивать мы не можем», ‒ пояснили в компании.

В целом же ситуация с актуализацией данных должна разрешиться уже к следующему месяцу, когда все возмущенные жители, получившие неправильные квитки, передадут биллинговым организациям верные данные о числе зарегистрированных или проживающих людей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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