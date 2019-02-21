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Четверг, 21 февраля 2019, 17:16 мск

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На Центральный стадион вернули черно-оранжевые шарфы ФК «Урал»

Фото пресс-службы ФК «Урал»

Главный стадион Екатеринбурга готовится к возобновлению футбольного сезона. В преддверии первого официального матча ФК «Урал» в 2019 году фасад арены вновь украсили клубной символикой. Черно-оранжевые шарфики появились на исторических скульптурах, которые располагаются на входных группах стадиона.

Как сообщили в пресс-службе клуба, подготовительные работы активно идут как снаружи, так и внутри чаши стадиона. Специалисты регулярно производят полив и аэрацию газона, а также его подсев и подкорм удобрениями. В остальное время трава закрыта спецпокрытием.

Первый матч после возобновленного сезона Российской премьер-лиги «Урал» проведет 2 марта против петербургского «Зенита». Начало встречи – в 13:30.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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