Стимулировать рождаемость и куда деть первоклашек: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итог очередной рабочей недели. В последнюю декаду февраля на Среднем Урале решали взаимоисключающие задачи: как поднять рождаемость и одновременно – обеспечить места в школах всем нуждающимся. Об этом и многом другом – в нашем обзоре.

Тренд недели: свердловские школы могут не вместить всех первоклассников

Предварительные итоги записи первоклассников на 2019-2020 учебный год говорят о серьезной проблеме. В некоторых районах, преимущественно новых, шести- и семилеток сегодня гораздо больше, чем мест для них в общеобразовательных школах. Эта тема поднималась в том числе и в ходе визита в Екатеринбург детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Вопрос мы обсудили сразу с руководителем региона. Было четко сказано, где и когда будут строиться новые школы. В ближайшие два года – этот и следующий – откроется в Солнечном новая школа. Важно, чтобы родители четко знали, когда и куда их дети пойдут в школу», – сообщила на брифинге правозащитница. Но как быть с нехваткой мест в этом году – так и не прозвучало. Между тем осенью Екатеринбургу уже грозит внедрение третьей смены, а в некоторых школах будущие первые классы уже именуются литерами от «А» до «Х».

Заявление недели: «Применять нестандартные методы для повышения рождаемости»

Заявлением недели отметился губернатор Евгений Куйвашев. На встрече с детским омбудсменом РФ Анной Кузнецовой Куйвашев, явно забыв о нехватке школ, заявил, что региону нужно больше новых людей. «Как стимулировать увеличение рождаемости? В репродуктивный возраст вошли так называемые дети девяностых. С ними надо применять нестандартные методы работы», – сказал Куйвашев. Очевидно, вдохновленный президентским посланием Федеральному собранию, лейтмотивом которого было повышение рождаемости, губернатор также поручил своим министрам заняться решением этого вопроса в регионе.

Видео недели: как разместить 400 первоклассников на 150 местах

Одной из самых популярных школ в Екатеринбурге, судя по числу поданных заявлений в первый класс, является МОУ СОШ № 181. Ее директор Равиль Абдулин показал «Новому Дню», как он планирует принять 400 первоклашек вместо запланированных 150. Для размещения всех детей в школе переоборудуют помещения.

Вместо 150 первоклашек – 400

«Допустим, кабинет стоматологии будем ликвидировать, расширять и соединять с иностранным языком. Соответственно, получится учебный нормальный кабинет. Убирать будем учительскую. Будем смотреть, где можно поджаться», – рассказал директор школы.

Фото недели: толпа заполнила улицу Вайнера из-за бесплатных бургеров от Тимати

Популярный российский исполнитель Тимати 21 февраля приехал в Екатеринбург. Здесь некоторое время назад рэпер открыл ресторан, где специалитетом стали бургеры. Техническое открытие прошло в декабре, а в четверг состоялось официальное. В честь этого сам Тимати готовил еду на Вайнера рядом с заведением и раздавал ее всем желающим. Около пяти часов вечера движение по Вайнера было заблокировано из-за огромного скопления горожан.

Курьез недели: екатеринбуржец выпрыгнул с 13 этажа, спасаясь от ФСБ, и остался жив

В среду, 20 февраля, вечером из окна квартиры на 13 этаже в доме на улице Библиотечной выпал мужчина, и к счастью, остался жив: он приземлился аккурат в сугроб, который вырос возле дома, ‒ кучу снега набросали дворники, которые расчищали тротуары. Видимо, сугроб смягчил удар, и человек не разбился, хотя без травм не обошлось.

У истории оказалось интересное продолжение. Из окна мужчина выпрыгнул не просто так, а спасаясь от пришедших к нему с обыском сотрудников ФСБ, которые нашли в его квартире наркотики. У гражданина обнаружили зелье общей массой более двух килограммов, электронные весы, упаковку, компьютер, телефоны. Он подозревается в наркоторговле. «Мужчине все было понятно, его фактически поймали с поличным. По статье ему грозит от 15 лет лишения свободы. Во время проведения обыска мужчина решил скрыться, выпрыгнув из окна квартиры на 13-м этаже», – рассказал собеседник агентства в силовых структурах. Уточнить, насколько трезв был наркоторговец перед полетом, не удалось. Но, отметил источник, при обыске он вел себя нормально, признаков наркотического опьянения не было. Сейчас он находится в больнице, под охраной.

Трэш недели: «На Уралмаше каждый день людей валят, а тут – собака какая-то!»

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга состоялось второе заседание по делу живодеров, которые закололи собаку на Уралмаше. На заседание был доставлен второй, главный, участник убийства, который признал свою вину. Как рассказал сам подсудимый Максим Холзиев, он не явился на прошлое заседание, так как был задержан в Тавде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина пояснил, что «в порядке самообороны» «подрезал» человека, который напал на него с топором. Своей вины подсудимый не понимает. При этом он признает, что в момент расправы над животным был пьян.

Живодер в суде

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.02.19

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