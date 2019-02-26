Эпидемия ОРВИ и гриппа в Свердловской области подходит к концу

В Свердловской области на прошлой неделе отмечено снижение числа заболевших ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении Роспотребнадзора, с 18 по 24 февраля заболели 33,7 тысячи человек, что на 16% ниже уровня эпидемиологического порога и на 11% ниже уровня позапрошлой недели. В Екатеринбурге за прошлую неделю заболели 12,7 тысяч человек, что на 10% ниже уровня эпидпорога и на 5% ниже уровня позапрошлой недели.

По состоянию на конец прошлой недели на карантин по гриппу в области были полностью закрыты три садика и две школы. Частично образовательный процесс приостановлен в 98 группах 76 детских садов и в 49 классах 23 школ.

За неделю обследовано 274 человека, доля вирусов гриппа составляет 78%, среди них – вирусы гриппа H1N1 (40%) и гриппа H3N2 (39%). Кроме того, обнаружены вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирусы, коронавирусы, риновирусы и пр.)

При этом с 18 по 24 февраля 916 человек заболели пневмонией. Это на 10% ниже уровня позапрошлой недели, но в 1,7 раза выше среднемноголетнего уровня. 76,3% заболевших – взрослые, но в то же время болеют и посещающие ясли дети до двух лет. Карантин по пневмонии на 25 февраля действует в 26 детских садах (закрыто 30 групп) и в 10 школах (закрыто 15 классов).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.02.19

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