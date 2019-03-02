Оправдание педофилов, опасности под крышей мэрии и школьное уплотнение: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Конец зимы в Екатеринбурге ознаменовался травмами, которые люди получали в центре города из-за нечищеных крыш и тротуаров, новым витком истории с уплотнением первых классов в некоторых школах уральской столицы, а также очередным громким заявлением от прославленного депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова.

В тесноте да не в обиде? ‒ тема недели

В Екатеринбурге на этой неделе продолжилась история с записью детей в первые классы. Из-за технического сбоя, в котором мэрия обвинила Ростелеком, в трети школ города получился перекомплект. «Было принято соломоново решение об открытии дополнительных мест, чтобы принять заявления практически у всех, кто подал заявления, ‒ независимо от времени поступления документов в АИС «Образование». Мы восстановили очередь по времени отправки заявления с «Госуслуг», упорядочили очередь. Да, получилось, что мы должны были открыть порядка 1 600 дополнительных мест», ‒ объяснил позицию городских властей в интервью «Новому Дню» вице-мэр Екатеринбурга по социалке Дмитрий Баранов.

Родителей будущих первоклассников, впрочем, «соломоново решение» не очень-то устроило. Горожане начали сбор подписей под обращением о строительстве школ в районах интенсивной застройки. В понедельник послание отнесли в прокуратуру города, затем копии будут направлены губернатору и президенту.

Людей волнует, где разместят столько первоклашек и кто будет их учить, если преподаватели уже зашиваются от дополнительной нагрузки? Чтобы дать людям ответы на эти вопросы, в среду в городе провели родительское собрание, в котором приняли участие и начальница департамента образования Екатерина Сибирцева, и глава района Дмитрий Ноженко, и представители застройщиков ‒ «Атомстройкомплекса» и «Академического». Люди требовали гарантий, что в микрорайонах появятся новые школы, чиновники соглашались, но ссылались на то, что не могут заставить представителей строительных фирм выполнять социальные обязательства. «Надо потерпеть», – таков основной итог собрания.

Школ не хватает. что делать

Как снег на голову ‒ скандал недели

Новая администрация Екатеринбурга, которая заступила на службу осенью 2018-го, с главным экзаменом зимы ‒ уборкой улиц от снега ‒ справилась на «троечку». Горожане весь декабрь, январь и февраль жаловались на плохо очищенные автодороги и тротуары. Хуже всего, что не обошлось без пострадавших. Жительница Нижневартовска приехала в Екатеринбург, чтобы выкупить в местном турагентстве путевку в Китай, но поскользнулась на улице Малышева возле «Рубина» на нечищеном тротуаре и сломала ногу. Теперь ей предстоит длительное лечение и реабилитация вместо поездки на курорт.

Вместо поездки – травмы и больница

То, что чистить снег надо не только на улицах, но и убирать его с крыш, козырьков и кондиционеров, тоже, по всей видимости, стало неожиданностью для городских властей. И привело к еще одному скандальному ЧП ‒ на 69-летнюю пенсионерку рухнула груда снега и льда прямо со здания городской ратуши. В мэрии при этом некоторое время отпирались от ответственности, говоря, что чистили снег с крыши накануне, но после признали, что снег на голову пожилой женщины упал все же с мэрского здания ‒ с кондиционера.

Причем по Сети разошлось видео, на котором сотрудники городской управы довольно цинично комментировали запись, считая, что женщина специально стояла и ждала, пока на голову ей свалится снежный ком. Впоследствии пенсионерке принесли извинения и предложили отправиться на курорт «Бодрость». Прокуратура внесла представление на имя мэра Александра Высокинского, а региональное управление СКР инициировало проверку по признакам уголовной статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Педофилы по пьяни ‒ заявление недели

Один из самых известных депутатов Екатеринбургской городской думы ‒ Александр Колесников ‒ снова прогремел с заявлением на всю Россию. Во вторник народные избранники слушали доклад начальника УМВД по Екатеринбургу Сергея Кулагина, а после стали обращаться к нему со своими жалобами. Колесников же внезапно заявил, что екатеринбургской полиции следует заняться реальной работой, а не следовать общеполитическим трендам. «Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы – это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие», – выпалил Колесников.

Напомним, что ему же принадлежит высказывание в адрес уральских журналистов, которых депутат назвал «бестолочами».

Облом недели

Также в гордуме случился облом недели – депутаты завернули референдум по строительству храма на Октябрьской площади. Гордума Екатеринбурга признала формулировки вопросов к референдуму по строительству храма святой Екатерины не соответствующими законодательству. Депутаты, впрочем, обсуждали не только формулировки вопросов, но и например, стоимость затеи. Расходы на организацию общегородского голосования могут составить до 118 миллионов рублей. «Накладно», – заявили депутаты.

В итоге депутаты большинством голосов рекомендовали избиркому отклонить заявку инициативной группы, предложившей некорректные вопросы. У инициативной группы еще остается возможность пройти регистрацию, если они поменяют вопросы. Но с учётом позиции депутатов, эти шансы призрачны.

Обсуждение по храму в гордуме

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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