Куйвашев хочет создать новую чиновничью структуру для ремонта домов-памятников

В Свердловской области по-прежнему медленно продвигается программа по капремонту жилых домов, которые признаны объектами культурного наследия. Их, напоминает «Новый День», исключили из общей программы капремонта многоквартирников, поскольку, во-первых, стоимость работ значительно выше, чем в обычных домах, во-вторых, список работ выходит за пределы установленного законодательством.

«Уже выделяются средства на ремонт в Ирбите, где больше всего таких домов. Шесть будут закончены в этом году. Еще 37 млн рублей выделены на следующую группу – по восьми домам будет завершена проектно-сметная документация и еще два-три дома мы начнем делать. Губернатор поручил проработать иную схему финансирования ремонта таких домов, в частности, создание областного казенного учреждения», – рассказал сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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