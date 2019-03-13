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Среда, 13 марта 2019, 10:42 мск

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Областное минЖКХ ждет возможности наказывать бизнесменов – уклонистов от платы за мусор

Российские региональные операторы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами отмечают сложности в работе с юрлицами.

Владельцы бизнеса и организаций не хотят заключать договоры на обращение с ТКО по новым правилам, несмотря на требования закона. Об этом сегодня в Екатеринбурге на конференции рассказал исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Информацию подтвердил и замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, который также отметил, что ситуацию могли бы изменить административные штрафы для уклонистов.

«Есть сложности по договорам с юрлицми. Наши призывы ввести административную ответственность за незаключение договора пока не услышали. В мае прошлого года в Нижнем Новгороде мы обращались к представителям федеральных властей с этим вопросом, они обещали принять поправки до конца 2018 года. Вот ждем до сих пор», ‒ сказал Свалов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

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