Нижнетагильская УК оштрафована на 50 тысяч за несвоевременный вывоз мусора

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который назначил Нижнетагильскому МУП «Городская управляющая компания» штраф в размере 50 тысяч рублей за несвоевременный вывоз мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в прошлом году жительница поселка Верхняя Черемшанка обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на несанкционированную свалку на улице Проходчиков. Специалисты ведомства вышли с проверкой и обнаружили, что МУП «Городская управляющая компания» не исполняет своих обязанностей. Несколько домов не имели контейнерной площадки для сбора мусора, поэтому сваленные во дворах отходы загнивали и разлагались. Кроме того, из выгребной ямы одного из жилых домов стекали сточные воды.

При этом УК ежемесячно собирает с жильцов плату за содержание общего имущества, которая до 1 января 2019 года включала в себя и плату за сбор и вывоз мусора. То есть компания оказывала потребителям услугу, которая не отвечает требованиям действующего законодательства. Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении МУП протокол об административных правонарушениях, а Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил УК штраф в размере 50 тысяч рублей. Защитник «Городской управляющей компании» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ссылался на отсутствие вины юридического лица в содеянном. Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для пересмотра вердикта. Добавим, что решение суда первой инстанции было вынесено еще в ноябре 2018 года, то есть до перехода на новую систему сбора и вывоза мусора.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 14.03.19

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